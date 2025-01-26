شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل تتنبأ بإصابتك بمرض السكرى خلال 10 سنوات.. دراسة تحدد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الباحثون عن أن هناك 4 عوامل مهمة تتنبأ بإصابتك بمرض السكري خلال 10 سنوات وتدفع بالتطور من مرحلة ما قبل السكري إلى مرحلة السكري، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Network، وجد الخبراء أن عوامل مثل العمر والجنس ومستويات الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام، أو كمية السكر في الدم، تلعب دورًا مهمًا فى معرفة ما إذا كنت ستصاب بمرض السكري في السنوات العشر المقبلة.

بغض النظر عن التاريخ الطبي، يجب أن تفهم أهمية الوقاية، حيث قد يصاب حتى أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل بمرض السكري، وبلغ متوسط أعمار المشاركين في البحث 44 عامًا، وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 28.9، وهو ما يعتبر زيادة في الوزن، كما ارتبطت فئات مؤشر كتلة الجسم غير الطبيعية، بما في ذلك تلك التي تعتبر ناقصة الوزن، بزيادة المخاطر.

كيف تمت الدراسة؟

جمع العلماء مستويات الجلوكوز في بلازما الدم أثناء الصيام لدى المشاركين، والتي تراوحت بين الطبيعي (70-100 مجم/ديسيلتر) والضعيف (100- مجم/ديسيلتر)، ما وضع المجموعة الأخيرة في منطقة ما قبل السكري، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا ولكنه لم يصل بعد إلى النطاق السكري.

وعلى مدى متابعة متوسطة لأكثر من ست سنوات، أصيب ما يقرب من 9% بمرض السكري، مع تقديرات تشير إلى أن احتمالات الإصابة بهذا المرض قد تصل إلى 13% تقريبًا خلال العقد المقبل.

وكان الاكتشاف الغريب بشكل خاص هو أن أي مستوى لسكر الدم الصائم خارج النطاق الضيق من 80 إلى 94 ملج/ديسيلتر، حتى لو كان لا يزال يعتبر طبيعياً، كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

عوامل مهمة تنبؤ بمرض السكري خلال السنوات العشر المقبلة

وجد الباحثون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النساء، في حين ارتبط التقدم في السن بخطر أعلى، وكشفت الدراسة عن علاقة إضافية مهمة بين المتغيرات الرئيسية، وخاصة بين مستويات سكر الدم الصائم ومؤشر كتلة الجسم.

على سبيل المثال، كانت المرأة التي تتراوح أعمارها بين 55 و59 عامًا ومؤشر كتلة الجسم لديها من 18.5 إلى 24.9 ومستوى سكر الدم الصائم من 95 إلى 99 مجم/ديسيلتر لديها فرصة بنسبة 7% للإصابة بمرض السكري في غضون 10 سنوات.

ولكن إذا ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديها من 30 إلى 34.9، فإن خطر الإصابة لديها يتضاعف تقريباً إلى 13%، وإذا ارتفع مستوى سكر الدم لديها أيضًا إلى 205 إلى 209 ملجم/ديسيلتر، فإن خطر الإصابة لديها يرتفع إلى 28%.

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؟

وفقًا للخبراء، من المهم إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لهذا المرض، وتُعد الوقاية مهمة بشكل خاص إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب الوزن الزائد أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.

الحفاظ على الوزن الأمثل

ينصح الأطباء بالحفاظ على وزنك تحت السيطرة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتقول الإحصائيات إن خطر الإصابة بمرض السكري ينخفض بنسبة 60% تقريبًا بعد فقدان ما يقرب من 7% من وزن الجسم إذا كنت تعاني من السمنة. وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري بفقدان ما لا يقل عن 7% إلى 10% من وزن الجسم لمنع تطور المرض. وسوف تترجم خسارة المزيد من الوزن إلى فوائد أكبر.

كن نشطًا بدنيًا

هناك العديد من الفوائد للنشاط البدني المنتظم، والذي يساعدك على:

حافظ على لياقتك

خفض مستويات السكر في الدم

يعزز حساسيتك للأنسولين

ولتحقيق هذه الغاية، يمكنك محاولة ممارسة التمارين الهوائية، وذلك من خلال ممارسة تمارين هوائية معتدلة إلى قوية لمدة 30 دقيقة أو أكثر، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الجري. كما يمكنك محاولة ممارسة تمارين المقاومة، مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، والتي تساعد في زيادة قوتك وتوازنك وقدرتك على الحفاظ على حياة نشطة.

تناول طعاما صحيا

إن تناول الأطعمة الطازجة المطبوخة في المنزل يمكن أن يساعدك في الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات التي تعد مصدرًا رائعًا للطاقة لجسمك، كما تعمل الأطعمة الغنية بالألياف على تعزيز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.