الحمضيات والتفاح.. فاكهة صديقة لمريض السكر

مريض السكر عليه أن يبحث دوما عن الخيارات الصحية، التى يمكن أن تساعده على الالتزام بنظام غذائى صحى صديق، يمكن من خلاله الحفاظ على مستويات السكر فى الدم.

فواكه صديقة لمريض السكر

الكثير من الفاكهة صحية ومفيدة ومناسبة لمريض السكر، والتي من أهمها..

التفاح

التفاح أحد أهم أنواع الفواكه الصحية، الغنية بالألياف الغذائية المفيدة والصحية، التي تعزز الطاقة والشبع لفترات طويلة، فضلا عن الشعور بالراحة في الأمعاء، وكذا تحسين عملية الإخراج.

يفيد التفاح مريض السكر من خلال أنه يعزز من انضباط مستويات السكر في الدم، فلا يعانى من ارتفاع بعد تناوله، كما أنه يساعد على تعزيز مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، والتي تساعد على استجابة خلايا الجسم وبالتالى خلايا الأنسولين، مما يعزز من ضبط معدلات السكر في الدم وتحسين وظاتئف البنكرياس.

الحمضيات

الحمضيات الصحية مثل البرتقال واليوسفى والكيوى كلها فاكهة صحية ومفيدة، تساعد على خفض معدلات سكر الدم، وكذا خفض معدلات الضغط أيضا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين سى، وكذا تحسين نسب الكوليسترول في الدم بشكل عام، كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض القلب ومشكلاته وفقا للتقرير، وهنا ينصح التقرير بالاعتدال في تناول الحمضيات بشكل مناسب، وعدم الإفراط أو التفريط الشديد في تناول الفاكهة بأنواعها، وحتى هذه الفاكهة سالفة الذكر الممفيدة لمريض السكر.