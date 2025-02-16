أطعمة تعزز المناعة للحامل خلال شهر رمضان 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 08:49 صباحاً - تدرك كل أم حامل التحديات التي قد تواجهها عند الإصابة بالأمراض أثناء الحمل، خصوصاً في رمضان، فالأمر لا يتعلق فقط بسلامتك؛ بل إن حياة تنمو بداخلك وتعتمد بالكامل على صحتك.

سواء كنت تعانين من نزلة برد، أو حساسية، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو التعامل مع عدوى، فإن استخدام الأدوية لمعالجة هذه المشكلات لا ينبغي أن يكون خيارك الأساسي.

يمكنك التعامل مع مثل هذه المواقف بشكل استباقي، ذلك أن تقوية جهاز المناعة أثناء الحمل هو دفاعك الأكثر فعالية، في هذا الشهر الكريم، ليضمن لك صحة تساعدك على الصيام، في حال عدم وجود مانع صحي آخر، كما ينصح الأطباء والمتخصصون.

الجهاز المناعي أثناء الحمل

الحمل هو جزء طبيعي من حياة المرأة. يخضع الجهاز المناعي لتغييرات كبيرة أثناء الحمل لاستيعاب نمو الجنين. يعمل الجهاز المناعي في المقام الأول على صد العدوى والغزاة الأجانب. أثناء الحمل، يضعف جهاز المناعة لديك إلى حدّ ما، لذلك لا يعتبر جسمك الجنين جسماً غريباً، فكيف إذا كنت لا تتناولين الطعام بانتظام، حيث يدير هرمون البروجسترون، وهو هرمون يلعب دوراً حاسماً في وظيفتك الإنجابية، تعديل المناعة حتى لا يتعامل الجسم مع الجنين باعتباره تهديداً. ومع ذلك، يعمل الجهاز المناعي بجهد مضاعف لحماية كل من الأم والطفل.

يمكن لبعض التغيرات الهرمونية في الجسم أن تؤثر أيضاً على الجهاز المناعي. وتنتج عن ذلك التهابات المسالك البولية، والتهابات الخميرة، والتهابات الرئة الناجمة عن فرط نمو البكتيريا.

لذلك يمكن الوقاية من معظم الالتهابات أثناء الحمل عن طريق تضمين الأطعمة التي تعزز المناعة في طعامك المعتاد للحصول على تجربة أكثر صحة لك ولطفلك.

14 طعاماً لتعزيز جهاز المناعة أثناء الحمل خلال شهر رمضان

يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تقوية جهاز المناعة للحامل لديك وتعزيز صحة الحمل. دعونا نلقي نظرة على أفضل الأطعمة التي تعزز المناعة أثناء الحمل.

1. المشمش مع العسل

يعتبر منشطاً فعالاً للأعصاب، فهو يمنع الالتهابات ويقلل من احتمالات تحلل الخلايا، وهو فاكهة غنية بفيتامين أ، وبالتالي فهو فاكهة ثمينة في الوقاية من جميع الأمراض الناجمة عن نقصه، كما أنه يزيد من حجم الدم ويعالج الإمساك أثناء الحمل. الذي يمكن أن يصيبك، بسبب قلة شربك للماء.

2. الكشمش الأسود

توفر هذه الفاكهة غذاءً غنياً للحامل. عصير الكشمش الأسود (المحضر بنقعه وطحنه بالماء) مهدئ للغاية لجميع أنواع اضطرابات البول أثناء الحمل. يمكن أن يمنع هذا قلة التبول مع فرط الحموضة. يقوي الأمعاء الغليظة، مما يساعد في علاج الإمساك. كما أن إضافة التمر الطازج أثناء الحمل إلى الخليط يعطي نتائج جيدة.

3. المانجو

هذه الفاكهة مغذية للغاية وتمنع النوبات المتكررة للعدوى الشائعة مثل، التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد وما إلى ذلك. شرب عصير المانجو مع السمن والحليب مرتين يومياً أثناء الحمل يمنع تشوهات الجنين. فهو يزيد من مقاومة الجنين للعدوى ويساعد في النمو السليم ويسهل الولادة ويمنع مضاعفات ما بعد الولادة.

4. عصير طازج وماء جوز الهند الطري

يندرج هذا على جميع أنواع العصائر مثل، الرمان والجوافة، وهذه هي أفضل مدرات البول، ويمكن تناولها بأمان أثناء الحمل لإزالة جميع السموم.

5. سلطات طازجة مع خضروات ملونة

من الجيد أن تحتوي السلطة على الكرنب والخيار والبصل والهليون الطازج والخس والسبانخ. تضمن لك الخضروات في نظامك الغذائي الحصول على جميع العناصر الغذائية - الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة لتعزيز جهاز المناعة.

6. الموز مع التمر والتين والسمن

إن تناول هذا المزيج يومياً يعد من أفضل الأطعمة المقوية الطبيعية أثناء الحمل، كما أنه يحسن ويزيد من حجم الدم أثناء الحمل، مما يمنع فقر الدم أثناء الحمل إلى حدّ كبير.

7. ثمرة الأملا

تحتوي ثمرة واحدة من الأملا على فيتامين سي ومضادات الأكسدة أثناء الحمل ومجموعة من العناصر الغذائية النباتية. تحتوي ثمرة الأملا الواحدة على فيتامين سي بقدر ما تحتويه 20 برتقالة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر جيد للكالسيوم والحديد والفوسفور. فيتامين ب المعقدة تساهم هذه العناصر الغذائية في الفوائد الصحية المذهلة التي توفرها الأملا. ويمكن استخدام مسحوق الأملا المجفف خلال فترة النوم.

8. الحبوب الكاملة

توفر الأرز والجوار والشعير والقمح والراجي والذرة والباجرا، العناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تساهم في صحة المناعة بشكل عام. كما أنها توفر الطاقة إذا كان التعب مصدر القلق أثناء الحمل.

9. الخضروات الورقية

السبانخ، الخس، أوراق القرنبيط، أوراق الكاري، أوراق الكزبرة، النعناع، الملفوف، الحلبة، أوراق الطبل، وأوراق القطيفة، مليئة بالفيتامينات والألياف الحديدية وحمض الفوليك، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز الصحة العامة أثناء الحمل.

10. الأعشاب والتوابل

قومي بإدراج الثوم، الهيل، أوراق الكزبرة، القرنفل، جوزة الطيب، التمر الهندي، مسحوق الزنجبيل المجفف أثناء الحمل، الفلفل الأسود والملح الصخري في نظامك الغذائي لتعزيز جهاز المناعة لديك.

11. الفواكه - الطازجة والمجففة

فكّري في إضافة هذه الفواكه إلى وجباتك الخفيفة لتعزيز جهاز المناعة - الموز، التفاح، التمر، العنب، الرمان، التين، الجاك فروت، الليمون، البرتقال، المانجو، الكمثرى، التين المجفف، الزبيب، المشمش، اللوز والتمر المجفف.

12. الحليب ومنتجاته (ليس إذا كنت تعانين من حساسية اللاكتوز)

يمكن أن يعزز الحليب الكامل والسمن والزبدة والجبن واللبن الرائب والزبادي والجبن صحة الأمعاء. كما يمكن تناول الآيس كريم. ويعتبر حليب البقر والسمن مفيدين للغاية.

13. الأطعمة التي تحتوي على اللحوم

لحم الماعز، ولحم الحجل، والدجاج، وسمك السردين، وسرطان البحر، وكبد الماعز، وكبد الدجاج، والبيض، وزيت كبد سمك القد، والسلمون، توفر البروتين والزنك، وهما عنصران ضروريان لدعم الجهاز المناعي. البروتين ضروري لإصلاح الخلايا ونموها، بينما يساعد الزنك في تنظيم الاستجابة المناعية.

14. الماء الدافئ

يعد الترطيب أمراُ مهماً للغاية للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك. أثناء الحمل، حافظي على ترطيب جسمك بشرب الماء الدافئ في جميع الأوقات.

