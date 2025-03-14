لهذه الأسباب يعاني طفلك من طفح سيلان اللعاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 07:23 صباحاً - يعد إفراز اللعاب أمراً طبيعيًا خاصة بالنسبة للأطفال الرضع أثناء نمو أسنانهم ويمكن أن تساعد تلك الإفرازات في حماية وتهدئة لثة الطفل الحساسة.

وقد يبدأ اللعاب بالظهور عندما يبلغ عمر الطفل ثلاثة أشهر (12 أسبوعًا) إلى ستة أشهر و عادةً ما تتوقف هذه الحالة عندما يبلغ عمر الطفل 15-18 شهرًا في المقابل، فإن اللعاب الذي يلتصق بجلد الطفل الحساس بمرور الوقت قد يسبب طفحًا جلديًا، وتسمى هذه الحالة بطفح سيلان اللعاب عند الأطفال، وإليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" أسباب طفح سيلان اللعب عند الأطفال، ونصائح لتفادي إصابة الطفل به.

أسباب طفح سيلان اللعب عند الأطفال

هناك عدة أسباب رئيسية تجعل الأطفال يعانون من طفح سيلان اللعاب وهي كالآتي:

مرحلة التسنين

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لسيل لعاب الأطفال هو مرور الطفل بمرحلة التسنين فقد يؤدي نمو الأسنان لدى طفلك إلى إنتاج المزيد من اللعاب، الذي يمكن أن يسيل من الفم إلى الوجه، خاصة إذا كان طفلك يضع يديه في فمه في كثير من الأحيان.

على الجانب الآخر قبل دخول الطفل مرحلة التسنين، ينتج الأطفال أيضًا الكثير من اللعاب لأن الغدد اللعابية تتطور في عمر 2 إلى 3 أشهر. لذا، فإن سيلان اللعاب المفرط لا يعني دائمًا دخول الطفل في مرحلة التسنين.

الأطعمة الصلبة

غالبًا ما يتناول الأطفال الطعام بشكل فوضوي، يتركون بعض الطعام على وجوههم وعندما تجف هذه الأطعمة وتبقى على الجلد لفترة طويلة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة طفلك بالطفح الجلدي؛ لذا تأكدي من مسح فم طفلك بلطف بعد تناول الطعام لتفادي إصابته بالطفح الجلدي.

صعوبة البلع

لدى الأطفال قدرة غير كاملة على البلع، لذلك يميل اللعاب إلى التراكم حول الفم والوجه، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يفتح الأطفال أفواههم، خاصة عند اللعب أو تناول الطعام، مما يسمح للعاب بالتدفق بحرية.

على الجانب الآخر في سن مبكرة، قد لا يكون لدى الأطفال أيضًا أسنان أمامية لتعمل بمثابة "حاجز" للحفاظ على اللعاب في الفم، مما يسهل خروج اللعاب و قد تساهم هذه العوامل في ظهور طفح سيلان اللعاب، وتعرض جلد الطفل للعاب بشكل مفرط ولفترة طويلة.

استخدام اللهايات

يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد للهايات إلى بقاء الجلد حول فم الطفل رطبًا ورطبًا وهذا يمكن أن يزيد من خطر الطفح الجلدي.

طرق فعالة لعلاج سيلان الطفح الجلدي عند الأطفال

عادةً ما يختفي طفح اللعاب من تلقاء نفسه خلال أسبوع دون تدخل الطبيب وفي المقابل، لتسريع عملية الشفاء، من المهم الحفاظ على نظافة فم الطفل واختيار منتجات العناية بالبشرة مناسبة لطفلك.

تنظيف البشرة يوميًا

يمكنك تنظيف فم ورقبة طفلك بلطف بالماء الدافئ بعد الأكل والنوم واستخدام قطعة قماش نظيفة، وتأكدي من فحص ثنيات رقبة طفلك لتنظيف أي لعاب قد يسيل ولا تدعي المنطقة رطبة، وجففي الجلد بلطف.

استخدام الفازلين

بمجرد أن يجف جلد طفلك، ضعي الفازلين على منطقة الطفح الجلدي ولكن تأكدي من أن الجلد نظيف وجاف قبل وضع الفازلين لتجنب احتجاز البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة الجلد، ويفضل استشارة الطبيب أولاً قبل استخدام بعض المنتجات حول فم الطفل.

منتجات تسبب تهيج البشرة

اختاري المنظفات والصابون وغسول الأطفال الخالي من العطور؛ حتى لا تهيج بشرة طفلك الحساسة، ويوصى باستخدام الصابون الذي يحتوي على الحد الأدنى من الرغوة، ولا يحتوي على البارابين؛ لأنه قد يؤدي إلى تهيج جلد الطفل، ويمكن لـلأمهات أيضًا اختيار غسول الأطفال الذي يحتوي على دقيق الشوفان؛ لأنه معروف بفعاليته في المساعدة في علاج الطفح الجلدي وتهيج الجلد.

تعقيم زجاجات الأطفال

تأكدي من أن الزجاجات واللهايات نظيفة ومعقمة دائمًا لمنع إصابة طفلك بالطفح الجلدي الناجم عن التلامس مع فم الطفل، واستبدلي أو قللي من استخدام اللهايات لأنه يجعل الطفح الجلدي أسوأ.

نصائح لمنع سيلان الطفح الجلدي عند الأطفال

فيما يلي كيفية منع ظهور طفح اللعاب حتى يظل طفلك بصحة جيدة

عليك توفير قطعة قماش ناعمة ونظيفة لمسح اللعاب من فم طفلك وذقنه، خاصة بعد الأكل والنوم، ولا تنسي فحص ثنيات الرقبة والصدر للتأكد من عدم وجود سيلان لعاب.

يمكن أن تؤدي اللهايات إلى ظهور طفح جلدي لدى طفلك؛ لذا امسحي فم طفلك كثيرًا بقطعة قماش جافة، وقللي استخدام اللهاية للطفل حتى يتعرض الجلد المحيط بالفم للهواء.

لا تتركي بقايا الطعام تلتصق على وجه طفلك لفترة طويلة بعد تناول الطعام؛ لأن ذلك يمكن أن يتسبب في إصابة طفلك بطفح جلدي أيضًا بل في المقابل قومي بتنظيف فم طفلك ووجهه مباشرة بعد تناول الطعام لتجنب التصاق بقايا الطعام به لفترة طويلة.

متى يجب أن تقلقي بشأن طفح سيلان اللعاب؟

إذا تفاقم الطفح الجلدي أو ظهرت بقع متقيحة، أو أصبح الطفل غير مرتاح، استشيري الطبيب على الفور، ففي بعض الأحيان يمكن أن يتطور الطفح الجلدي الذي لم يتم علاجه بشكل صحيح إلى التهابات جلدية تتطلب المزيد من العلاج.

في النهاية يعد سيلان الطفح الجلدي عند الأطفال حالة شائعة، ويمكن علاجه ومنعه من التفاقم، وعلى الجانب الآخر لا تترددي في الاتصال بالطبيب إذا لم يتحسن الطفح الجلدي، أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثيرة للقلق.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.