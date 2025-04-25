لماذا يحدث الخلط بين أعراض فرط الحركة والقلق لدى النساء

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اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، هو حالة تؤثر على سلوك الشخص، بما في ذلك اندفاعاته وقدرته على التركيز والتحكم في طاقته، يُعد فرط النشاط من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يصاحبه أحيانًا قلق وصعوبة في التركيز، مع ذلك، لا يُشخص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الجميع، في الواقع، قد يُخلط بينه وبين حالة أكثر شيوعًا وتكرارًا، مثل القلق، لدى بعض الأشخاص.



القلق هو شعور إنساني طبيعي يصاحبه شعور بالتوتر واستجابةً لتهديد أو خطر محتمل متوقع، من المرجح أن تُفسر التغيرات السلوكية المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على أنها قلق، مما قد يؤخر التشخيص والعلاجات اللازمة.

لماذا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل خاطئ عند النساء

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Frontiers in Human Neuroscience أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يؤثر على حوالي 7.2% من الأطفال تحت سن 18 عامًا، ولكن يتم تشخيص الأولاد بمعدلات أعلى بكثير من الفتيات، حيث تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث من 2:1 إلى 10:1.



تنشأ هذه المشكلة من عدة عوامل، منها اختلاف أعراض النساء عنها لدى الرجال، قد تظهر على النساء أعراض قلة الانتباه أكثر من السلوكيات المفرطة النشاط المرتبطة عادةً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مما يؤدي إلى عدم إدراك حالتهن وفهمها.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو القلق: كيف نفرق بينهما؟

فهم التمييز بين أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق لدى النساء أمر بالغ الأهمية للتشخيص الدقيق والعلاج الفعال.

يتسم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأنماط مستمرة من عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاعية، والتي قد تتجلى في صعوبة الحفاظ على التركيز، واضطراب التنظيم، والأرق. في المقابل، غالبًا ما تشمل أعراض القلق المفرط والخوف ومظاهر جسدية مثل زيادة معدل ضربات القلب أو التعرق، مما قد يؤدي إلى سلوكيات تجنبيه.

ويضيف أنه في حين أن كلتا الحالتين يمكن أن تتعايشا وتتشاركا في سمات متداخلة، مثل صعوبات التركيز، فإن الأسباب والمظاهر الأساسية تختلف بشكل كبير.

هل يمكن أن يحدث اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق في نفس الوقت؟

ويشكل التزامن بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق مصدر قلق كبير في مجال الصحة العقلية، حيث قد يعاني الأفراد من أعراض كلتا الحالتين في وقت واحد، هذا التشخيص المزدوج يمكن أن يعقد الصورة السريرية، حيث إن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل عدم الانتباه والاندفاع، قد تؤدي إلى تفاقم مشاعر القلق، في حين أن القلق يمكن أن يعيق بشكل أكبر القدرة على التركيز وإدارة المهام اليومية.

عادةً ما تتضمن استراتيجيات الإدارة الفعالة للأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق نهجًا شاملًا قد يشمل العلاجات السلوكية والأدوية وتعديلات نمط الحياة، وقد أظهر العلاج السلوكي المعرفي (CBT) نتائج واعدة في معالجة التشوهات المعرفية المرتبطة بالقلق، بينما يمكن وصف الأدوية المنشطة وغير المنشطة للمساعدة في تنظيم الانتباه والتحكم في الانفعالات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج ممارسات اليقظة الذهنية والنشاط البدني المنتظم والروتين المنظم يمكن أن يساهم في تحسين التنظيم العاطفي والرفاهية العامة لأولئك الذين يواجهون هذه التحديات المتشابكة.

علامات شائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتي غالبًا ما يُخطئ البعض في اعتبارها قلقًا

تتضمن بعض علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء والتي تتداخل في كثير من الأحيان مع أعراض القلق، مما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ، ما يلي:

صعوبات في الحفاظ على التركيز

المعاناة من الفوضى المزمنة

مواجهة صعوبات في إدارة الوقت، والتي يمكن أن يُساء تفسيرها على أنها مشكلات مرتبطة بالقلق

اختلال التنظيم العاطفي الذي يتميز بحساسية متزايدة للتوتر وتقلبات المزاج

إظهار القلق والميل إلى الشعور بالإرهاق بسهولة

ونظرًا لأن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر صعوبة لدى النساء، فمن المهم ملاحظة أن النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير المشخص قد يواجهن صعوبة في التنظيم وإدارة الوقت والحفاظ على التركيز، مما قد يعيق أدائهن في كل من المجالات الشخصية والمهنية.

قد يؤدي هذا النقص في التشخيص إلى الشعور بالنقص والقلق والاكتئاب، إذ قد يشعرون بأنهم عاجزون عن تحقيق توقعات المجتمع أو أهدافهم الشخصية، علاوة على ذلك، قد يؤدي غياب استراتيجيات التأقلم والدعم المناسبين إلى تفاقم مستويات التوتر، مما يؤدي إلى دوامة من الإحباط والاضطراب العاطفي.

خيارات العلاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق

وبحسب التقرير، هناك مجموعة من التدخلات الدوائية، مثل الأدوية المنشطة والخيارات غير المنشطة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون العلاجات السلوكية، والتثقيف النفسي، والتدريب المصمم خصيصًا للتحديات الفريدة التي تواجهها النساء فعالة.

على النقيض من ذلك، غالبًا ما تعطي علاجات القلق الأولوية للعلاج السلوكي المعرفي وقد تشمل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) كنهج دوائي من الخط الأول.