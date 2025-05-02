شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. علاجات طبيعية لتحسين التنفس والان مع تفاصيل الخبر

الربو له الكثير من الأعراض، مثل التهاب الممرات الهوائية والسعال وصعوبات التنفس وضيق الصدر. ووفقا لتقرير نشر في موقع gaiam، نتناول فى السطور التالية أهم المعلومات عن مرض الربو وأسبابه وعوامل طبيعية تساعد فى العلاج.

مسببات مرض الربو

- بعض الأكلات والأطعمة يمكنها أن تثير مرضى الربو، مثل المكسرات والمحار ومنتجات الألبان وبعض ألوان الطعام المضافة.

بعض العلاجات المنزلية وبعض العوامل البسيطة والنصائح الفعالة يمكنها أن تساعد على تقليل حدة تكرار نوبات الربو والحساسية ومشكلات التنفس بشكل عام:

علاجات منزلية وطبيعية لمرض الربو

- الاهتمام بنظام غذائي صحي يبتعد عن مسببات الحساسية والأطعمة التي تثير الحساسية.

- تجنب دخان السجائر والتدخين السلبي بكل أنواعه.

- الابتعاد عن مسببات الحساسية الشائعة مثل الغبار.

- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمواد الغذائية المضافة والغنية بالسكر والنشويات والزيوت المهدرجة.

- الاهتمام بتمارين الاسترخاء لتجنب التوتر والقلق.

علاجات طبيعية لمرض الربو

- البوبايوتك: والذي يتواجد في أطعمة مخمرة مثل الزبادي والمخلل وغيرها، قد تساعد على تحسين الحالة التنفسية.

- الكافيين: القليل منه يمكن أن يساعد على تحسين وظيفة مجرى الهواء لمدة تصل إلى أربع ساعات.

- تمارين التنفس: أحد أهم العلاجات القوية التي تخفف من أعراض الربو، فهي تعمل على التركيز على أنماط التنفس والتعلم كيفية إبطاء التنفس في وقته المحدد، مما يساعد على إدارة أعراض الربو.