هذا النوع من المشى يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم

الحركة مفيدة لصحتك العامة، والمشي هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، كما أن له فوائد خاصة في التحكم بمستويات السكر في الدم، وهو عامل حاسم لملايين المصابين بمرض السكر أو مرحلة ما قبل السكر، وفي حين أن معظم الناس يعرفون أن النظام الغذائي والأدوية يلعبان دورًا رئيسيًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن الكثيرين يتجاهلون كيف يمكن للمشي البسيط، إذا تم بالطريقة الصحيحة، أن يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يحدث عندما يرتفع سكر الدم

عند تناول الطعام، وخاصةً الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، يُحلله الجسم إلى جلوكوز، يدخل هذا الجلوكوز إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يُفرز البنكرياس الأنسولين لمساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة أو تخزينه، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، لا تعمل هذه العملية بكفاءة، ونتيجةً لذلك، قد تبقى مستويات السكر في الدم مرتفعة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب ومشاكل الكلى.

هل يمكن أن يساعد المشي في تنظيم مستويات سكر الدم؟

يُعد المشي من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على الصحة، فهو تمرين هوائي منخفض التأثير، ويُعزز حساسية الأنسولين ويساعد الجسم على امتصاص الجلوكوز بفعالية أكبر وهذه العملية، المعروفة باسم امتصاص الجلوكوز غير المعتمد على الأنسولين، مهمة بشكل خاص بعد الوجبات عندما يؤدي هضم الكربوهيدرات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ويرتبط المشي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر، وكلما زادت سرعة المشي، كان ذلك أفضل، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن المشي السريع (من 2 إلى 3 أميال في الساعة) ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 15٪، بغض النظر عن المدة التي يمشيها الشخص يوميًا كلما زادت السرعة، كان ذلك أفضل.

فقد ارتبط المشي بسرعة تتراوح بين 3 و4 أميال في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 24٪، بينما ارتبط المشي بسرعة تزيد عن 4 أميال في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 39٪.

كيفية المشي لتنظيم مستويات السكر في الدم؟

أظهرت الدراسات أن المشي بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، ويفضل أن يكون ذلك خلال 30 إلى 60 دقيقة، حيث يمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، وحتى المشي الخفيف لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق فقط بعد الوجبة يمكن أن يُؤدي إلى تحسن ملحوظ في مستويات السكر في الدم، ووجدت الدراسة أن المشي بعد الوجبة كان له تأثير إيجابي على سكر الدم لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن حالتهم، كما ثبت أن للوقوف بعد تناول الطعام تأثيرًا مفيدًا، وإن كان أقل بكثير.

ليس هذا فحسب، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن المشي 3967 خطوة على الأقل يوميًا يُقلل من خطر الوفاة لأي سبب، وأن المشي 2337 خطوة يوميًا يُقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتؤكد الدراسة أنه كلما زادت مسافة المشي، كان ذلك أفضل، ووجدنا أن هذا ينطبق على كلًا من الرجال والنساء، بغض النظر عن العمر، وسواء كنت تعيش في منطقة معتدلة أو شبه استوائية أو شبه قطبية من العالم، أو في منطقة ذات مناخات مختلطة، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الحد الأدنى من المشي اليومي لا يتجاوز 4000 خطوة يكفي لخفض الوفيات بشكل ملحوظ، وأقل من ذلك لخفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، كما قال الباحث الرئيسي للدراسة.