مشروب من 3 مكونات يحسن صحة الهضم والمناعة

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء والمناعة من الأشياء التى يبحث عنها الجميع، فى هذا التقرير نتعرف على مشروب من 3 مكونات فقط يساعد على تعزيز المناعة وتحسين صحة الهضم، بحسب موقع ديلي اكسبريس.

وفقًا للخبراء قد يؤدي ضعف صحة الأمعاء إلى أعراض مثل التعب واضطراب المعدة وأمراض الجلد لذلك، من الضروري تغذية الأمعاء بالأطعمة والمشروبات المناسبة للحفاظ على صحة وتنوع ميكروبيوم الأمعاء قدر الإمكان.

وإذا كنت بحاجة إلى تعزيز ما قبل التمرين أو كنت تريد فقط أن تبدأ يومك بنشاط، فإنك سترغب في تجربة هذا المشروب الطبيعي.كل ما عليك فعله هو أخذ 100 جرام من الزنجبيل، وتقشيره وتقطيعه إلى شرائح رفيعة جدًا. ووفقًا لخبراء بي بي سي للأغذية ، فإن الزنجبيل غني بخصائص مضادة للالتهابات، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

يعمل الزنجبيل كوسيلة لإزالة الغازات من الجهاز الهضمي بل يعمل أيضًا على تهدئة القناة المعوية، لتعزيز صحتك ومناعتك، ضع القليل من الزنجبيل في الخلاط، ثم أضف 300 مل من عصير البنجر.

يُشير الخبراء إلى أن هذا العصير غني بالنترات التي تُعزز تدفق الدم والقدرة على التحمل.بعد ذلك قم بعصر ليمونة غنية بفيتامين سي الذي يعد ضروريًا لصحة الخلايا، وبشرة مشرقة، وعظام قوية، وشفاء الجروح، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .

اخلط المكونات معًا لتحضير ست جرعات منعشة من هذا العصير ولا نصفّيه لأننا نريد الحفاظ على ألياف البريبايوتك"

إذا كنت تبحث عن مشروب آخر منشط بعد التمرين، فقد شارك الخبراء وصفة لجرعات الكركم،يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مضاد للالتهابات، لذلك فهو رائع لتناوله بعد التمرين.

لتحضير هذه الوصفة، ابدأ بـ 100 جرام من الكركم الطازج المقشر والمجهز للخلاط، وتناول 100 جرام من الزنجبيل المقشر والمقطع و300 مل من عصير الأناناس، أوضح الخبير أن عصير الأناناس غني بالإنزيمات الهاضمة وفيتامين سي الأساسي، لا تنس إضافة الفلفل الأسود لتنشيط الكركمين.

