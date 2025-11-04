هل يمكن الحمل من دون أعراض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 صباحاً - هل أنتِ في بداية مرحلة الحمل؟ إذن فعليكِ الانتباه إلى العلامات المختلفة التي يبدأ جسمكِ بإظهارها، فهناك العديد من التغيرات الدقيقة، الجسدية والنفسية، والتي تشير إلى بدء نمو الجنين في الرحم، وقد تكون بعض الأعراض واضحة، مثل الغثيان أو التعب. وفي المقابل، هناك أيضاً علامات تظهر ببطء، وغالباً تمرّ من دون أن تُلاحظيها؛ مثل تقلبات المزاج، أو الآلام، أو تغيرات في عادات النوم، فقد تظهر بعض علامات الحمل عادةً في الأسابيع الأولى، لكن لا يمكنك ملاحظتها دائماً. إليكِ، وفقاً لموقع "Made for Mums" ثلاث عشرة علامة، قد تظهر عليكِ في المرحلة المبكرة من الحمل، وهي كالتالي:

تأخر الدورة الشهرية

من أكثر علامات الحمل المبكرة شيوعاً غياب الدورة الشهرية - الصورة من موقع Freepik

إن من أكثر علامات الحمل المبكرة شيوعاً غياب الدورة الشهرية، فلا تُجري العديد من النساء اختبار الحمل، إلا عند ملاحظة تأخر الدورة الشهرية.

وفي المقابل، ليس كل تأخر في الدورة الشهرية يعد مؤشراً لحدوث الحمل، فهناك عوامل أخرى، مثل التوتر، وتغيير نمط الحياة، وحتى تناول بعض الأدوية، قد تُسبب أيضاً عدم انتظام الدورة الشهرية.

غثيان الصباح (الغثيان والقيء)

إلى جانب تأخر الدورة الشهرية، يُعدّ الغثيان الصباحي، أو الغثيان والقيء، من الأعراض الشائعة فقد يُعاني نحو 70-80% من النساء الحوامل من هذه الحالة، والتي تبدأ الغثيان عادة في الأسبوع السادس من الحمل، ويختفي عادة بحلول الأسبوع الرابع عشر. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يستمر حتى الثلث الثاني أو حتى الثالث من الحمل.

التعب بسهولة

من العلامات الشائعة الأخرى للحمل المبكر؛ الشعور بالتعب، ويعدّ طبيعياً؛ إذ تُستنزف طاقة الأم للتكيف مع وجود الجنين، ففي بداية الحمل، يبذل الجسم جهداً كبيراً للتكيف جسدياً ونفسياً. علاوة على ذلك، تؤثر مستويات البروجسترون المرتفعة أيضاً على أنماط النوم، مما يجعل الحامل أكثر عرضة للنعاس.

تغييرات الثدي

من علامات الحمل الواضحة أيضاً تغيرات الثديين؛ إذ يبدآن بالامتلاء؛ استعداداً لإنتاج الحليب للرضاعة بعد الولادة.

إلى جانب الشعور بتضخم الثديين، فعادةً ما يصبحان أكثر حساسيةً، وتُشبه هذه الحالة أعراض ما قبل الحيض، والتي قد تُسبب بعض الحيرة للأمهات.

وقد يحدث تضخم الثدي أيضاً؛ بسبب زيادة هرمونات الحمل التي تعمل على توسع الأوعية الدموية، وتحضير أنسجة الثدي للرضاعة الطبيعية.

علاوة على ذلك، يمكن للتغيرات الهرمونية أثناء الحمل أن تؤثر أيضاً على لون الهالة المحيطة بالحلمة، فعادةً ما تبدو أغمق وأوسع، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتعد هذه استجابة طبيعية من الجسم للتحضير للرضاعة الطبيعية. لذا، لا داعي للقلق إذا لاحظتِ تغير لون هالات حلمات الثدي مع تقدم الحمل.

تغيرات المزاج

بالإضافة إلى التغيرات الجسدية الواضحة، غالباً ما يصاحب الحمل المبكر العديد من التغيرات العاطفية، مثل تقلبات المزاج المفاجئة، والتي تعد شائعة لدى الكثير من النساء الحوامل، وتصاب الحامل بهذه الحالة نتيجة التقلبات الهرمونية، والتي تؤثر على الاستقرار النفسي للحامل، فغالباً ما يتم الخلط بين هذه التقلبات المزاجية والدورة الشهرية؛ نظراً لتشابهها مع أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

كثرة التبول

ومن العلامات الشائعة الأخرى؛ زيادة وتيرة التبول بعد نحو أسبوعين من الحمل، فقد تضغط هرمونات الحمل وتضخم الرحم على المثانة.

علاوة على ذلك، فإن زيادة حجم الدم تُرهق الكلى، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول، فعادةً ما تختفي هذه الأعراض قليلاً خلال الثلث الثاني من الحمل، وقد تعود مع نهاية الثلث الأخير.

الشعور بالانتفاخ

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أيضاً على الجهاز الهضمي للحامل، وقد تتسبب في إصابتها بأعراض الانتفاخ؛ وذلك بسبب استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُبطئ عملية الهضم. ونتيجةً لذلك، قد تشعر المعدة بالامتلاء أو عدم الراحة، فغالباً ما تُصاب الحامل بهذه الحالة في الثلث الأول من الحمل، وقد تشتد مع اقتراب الثلث الثالث منه، مع ضغط الجنين على الأعضاء المحيطة، وغالباً ما تكون الأمهات اللواتي لديهنّ تاريخ مع متلازمة القولون العصبي؛ أكثر عرضة للإصابة بالشعور بالانتفاخ.

الإفرازات وهرمون الإستروجين

كذلك من علامات الحمل الشائعة أيضاً؛ ظهور الإفرازات خلال فترة الحمل، بكمية أكبر من المعتاد، فقد يتأثر إنتاج السوائل المتزايد بارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وزيادة تدفق الدم، وعادةً تكون الإفرازات الطبيعية خلال فترة الحمل بيضاء حليبية أو شفافة، وعديمة الرائحة، وتظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتلعب دوراً أساسياً في التخلص من الخلايا الميتة والبكتيريا، والحفاظ على نظافة الأعضاء التناسلية، وحمايتها من العدوى.

وفي المقابل، إذا كانت الإفرازات مصحوبة برائحة كريهة، أو حكة، أو ألم، أو حتى دم؛ فاستشيري طبيبة فوراً لمزيد من العلاج.

التشنجات والنزيف

تقلصات البطن المصحوبة بنزول بقع دموية علامة على الحمل -الصورة من موقع Freepik

تعد تقلصات البطن المصحوبة بنزول بقع دموية علامة على الحمل في الفترة من الأسبوع الأول إلى الرابع، فقد يخطئ الكثيرون في اعتبار هذا النزول الدموي بداية للدورة الشهرية، ولكنه قد يكون علامة على انغراس البويضة، وقد يحدث هذا عندما تتحول البويضة المخصبة في النهاية إلى أعضاء الجنين لتلتصق بجدار الرحم، وقد تصاب الحامل بنزيف خفيف، وبتقلصات أحياناً.

إذا تزامنت هذه الحالة مع تأخر الدورة الشهرية، يجب إجراء اختبار حمل فوراً، وفي الوقت نفسه تجنبي التدخين وتناول بعض الأدوية؛ لأنها قد تزيد من خطر النزيف الغزير.

آلام الحوض

بالإضافة إلى النزيف والتقلصات، قد تعاني النساء في بداية الحمل من آلام في الحوض. يحدث هذا الألم عادةً عند إطلاق المبايض للبويضة.

تُعرف هذه الحالة بألم التبويض، وغالباً ما يُخلط بينها وبين تقلصات ما قبل الحيض. وتشعر بالألم في جانب واحد فقط من البطن، ويستمر لفترة قصيرة.

ألم أسفل البطن

من الشكاوى الشائعة الأخرى؛ ألم أسفل البطن. يُوصف هذا الإحساس بأنه وخز أو شدّ في أحد الجانبين أو كليهما.

السبب هو تمدد الأربطة والعضلات المسؤولة عن دعم الرحم المتضخم، مع أن هذا الألم في أسفل البطن مزعج، إلا أنه عادةً لا يستمر سوى بضع دقائق، فلا داعي للقلق.

الإصابة بالصداع

من العلامات المبكرة الأخرى للحمل؛ الصداع، فقد تصاب به الحامل لعدة عوامل مختلفة؛ مثل التغيرات الهرمونية، والتعب، ونقص التغذية، وانخفاض ضغط الدم، وبعض العوامل النفسية، وقد تصاب الحامل أيضاً بأعراض الصداع النصفي، أو الصداع النابض الناتج عن الضغط على منطقة الجمجمة.

الشعور بالجوع كثيراً

هل سبق لكِ أن شعرتِ بالجوع بسرعة في بداية الحمل؟ تعد هذه الشهية المتزايدة شائعة في بداية الحمل، فقد يتأثر ارتفاع هرمون البروجسترون، الذي يؤثر على وظيفة هرموني الغريلين واللبتين، وهما الهرمونان المسؤولان عن تنظيم الجوع والشبع.

ومع بدء نمو الجنين في الرحم، يتعاون جسم الأم مع مختلف الغدد والأعضاء، كما يُرسل الدماغ إشارات لتنشيط هرمونات الجوع بوتيرة أكبر؛ لأن الطعام الذي تتناولينه ضروري أيضاً لنمو طفلكِ.

قد لا تلاحظين زيادة الوزن أيضاً، وهو علامة مبكرة على الحمل. يحدث هذا التغيير نتيجةً لتأثيرات هرمونية، ويلعب الإستروجين دوراً في تضخم الرحم، بينما يُسبب البروجسترون احتباس السوائل في الجسم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.