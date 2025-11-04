أسباب ظهور بقع حمراء بعد الحمى لدى طفلك ومتى يجب أن تقلقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 صباحاً - عادةً ما تُثير البقع الحمراء التي تظهر بعد الحمى لدى الأطفال قلق الوالدين فقد تجعل الطفل أكثر عرضة لبعض الأمراض وفي بعض الحالات، قد يحتاج الطفل إلى فحص طبي فوري

على الجانب الآخر تُعدّ الحمى شائعةً لدى الأطفال وهي علامةٌ على أن جهاز المناعة يُكافح العدوى لدى الطفل خاصة الأطفال ممن هم في عمر سنة إلى ثلاث سنوات فهم أكثر عرضة للإصابة بالحمى وذلك لعدة عوامل، منها عدم اكتمال نمو أجهزتهم المناعية، وعلى الرغم من أن الحمى تعد شائعة، إلا أن بعض حالات قد تكون مصحوبة أحيانًا بظهور طفح جلدي وبقع حمراء إليك أسباب ظهور البقع الحمراء بعد الحمى عند الأطفال

أسباب ظهور البقع الحمراء بعد الحمى عند الأطفال

يمكن أن تُسبب العديد من أمراض الطفولة الشائعة طفحًا جلديًا وبقعًا حمراء بعد الحمى. معظمها ليس خطيرًا، لكن بعضها يتطلب عناية طبية. تشمل الأسباب الشائعة للطفح الجلدي بعد الحمى عند الأطفال ما يلي:

الطفح الوردي

الطفح الوردي يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة-الصورة من موقع unsplash

يعد الطفح الوردي عبارة عن عدوى فيروسية ويعد من المهم ملاحظة أن الرضع والأطفال الصغار يمكن أن ينقلوا الفيروس عبر اللعاب والسعال والعطس ويمكن أن يُسبب الطفح الوردي ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة يستمر من 3 إلى 6 أيام وقد يبدو بعض الأطفال نشيطين دون أعراض، بينما قد يُعاني آخرون من الأعراض التالية :

انخفاض الشهية أو عدم الرغبة في تناول الطعام

عيون منتفخة و/أو حمراء

السعال ونزلات البرد

إسهال

تضخم الغدد الليمفاوية

يبدو نعسانًا بسهولة

الحمى القرمزية

تعد الحمى القرمزية مرضًا مُعديًا تُسببه بكتيريا العقدية من المجموعة أ و يُمكن أن يُسبب هذا النوع من البكتيريا أيضًا التهاب الحلق وبعض التهابات الجلد، مثل القوباء.

يمكن للأطفال المصابين أن ينقلوا البكتيريا من خلال السعال والعطس ومشاركة الطعام أو المشروبات والسماح للآخرين بلمس الآفات الجلدية.

تشمل أعراض الحمى القرمزية ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة

يظهر طفح جلدي أحمر يبدأ في الرقبة أو الإبطين أو منطقة الفخذ وينتشر في جميع أنحاء الجسم.

التهاب الحلق

هناك طبقة بيضاء أو نتوءات حمراء على اللسان

احمرار في طيات الجلد، مثل تحت الإبطين، وداخل المرفقين، والفخذين الداخليين

صداع

الغثيان أو آلام المعدة أو القيء

مرض اليد والقدم والفم (HFMD)

مرض اليد والقدم والفم (HFMD)، يصاب به غالبًا الأطفال دون سن 5 سنوات ويمكن أن تسبب العديد من الفيروسات المختلفة هذا المرض، ويمكن للأطفال نقل العدوى من خلال اللعاب والسعال والعطس والسوائل من البثور والبراز.

غالبًا ما يبدأ مرض اليد والقدم والفم بأعراض حمى، ولكنه قد يُسبب أيضًا التهابًا في الحلق، وفقدانًا في الشهية، وخمولًا و بعد حوالي يوم أو يومين، يظهر طفح جلدي جديد وبقع حمراء. تشمل أعراض مرض اليد والقدم والفم ما يلي:

قرحة في الجزء الخلفي من الفم تبدأ صغيرة ولكنها تتحول إلى بثرة مؤلمة

بقع حمراء على راحة اليدين أو باطن القدمين

يمكن أن تظهر هذه البقع أيضًا على الأرداف أو الفخذ.

المرض الخامس

عادةً ما يُسبب المرض الخامس أو الحمى القلاعية احمرارًا في خدود المصاب. وهو عدوى شائعة تصيب الأطفال، وعادةً ما تكون خفيفة.

تبدأ الأعراض الأولية عادةً بسيلان الأنف وارتفاع طفيف في درجة الحرارة. بعد حوالي 7 إلى 10 أيام، يظهر طفح جلدي أحمر على الخدين وينتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الحصبة

تُعدّ الحصبة عدوى فيروسية شديدة العدوى-الصورة من موقع unsplash

تُعدّ الحصبة عدوى فيروسية خطيرة وحادة وشديدة العدوى. يُسبّبها فيروس باراميكسو، وتنتقل بشكل رئيسي عن طريق الهواء. تشمل أعراضها ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تنتهي بعد 4-7 أيام

السعال، سيلان الأنف، عيون حمراء أو دامعة

ظهور بقعة بيضاء رمادية اللون ذات قاعدة حمراء على الجانب الداخلي من الخد.

ظهور بقع حمراء وطفح جلدي على الوجه والرقبة، تبدأ خلف الأذنين، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

يستمر الطفح الجلدي ثلاثة أيام أو أكثر، عادةً بين اليوم الرابع والسابع من الحمى. يظهر عادةً في ذروة الحمى، ويختفي خلال خمسة إلى ستة أيام، ويصبح لونه نحاسيًا أو أسود.

حمى الضنك

حمى الضنك النزفية (DHF) هي مرض يسببه فيروس حمى الضنك، وينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض وتشمل الأعراض ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة، وصداعًا، وألمًا خلف العينين، وغثيانًا. وتشمل الأعراض الأخرى نزيفًا دمويًا، مثل نزيف الأنف أو اللثة، وظهور بقع حمراء على جلد الطفل.

الحصبة الألمانية

الحصبة الألمانية مرض فيروسي مُعدٍ، يُعرف أيضًا بالحصبة الألمانية. تختلف الحصبة الألمانية عن الحصبة، لكنهما تشتركان في أعراض متشابهة: بقع حمراء وطفح جلدي.

يعد العرض الرئيسي للحصبة الألمانية هو طفح جلدي أحمر يظهر خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس. يبدأ الطفح الجلدي على الوجه ثم ينتشر إلى باقي الجسم. عادةً ما يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة، وقد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. بالإضافة إلى الطفح الجلدي، هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تحدث:

حمى

سعال

سيلان الأنف واحتقان الأنف

عيون حمراء (التهاب الملتحمة)

صداع

التهاب الحلق

آلام المفاصل، وخاصة عند الفتيات المراهقات

تظهر كتل حول الأذنين والرقبة، بسبب تضخم الغدد الليمفاوية.

كيفية علاج الحمى المصحوبة ببقع حمراء

إذا بدا على طفلك عدم ارتياح، فيمكنك إعطاؤه أدوية مسكنة للألم وخافضة للحرارة لتُخفيف الأعراض مع اتباع الخطوات العلاجية التالية:

اتباع دائمًا الإرشادات الموجودة على العبوة بعناية

التأكد من استخدام الجرعة الصحيحة لعمر طفلك ووزنه.

التأكد من تلبية احتياجات طفلك اليومية من السوائل وتناوله لكمية كافية من الماء.

يجب الحفاظ على تناول طفلك للعناصر الغذائية لتقوية جهاز المناعة ضد العدوى. كما يمكن إعطاء المكملات الغذائية أو الفيتامينات عند الحاجة.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه غالبًا ما تكون الحمى عند الأطفال الصغار ناتجة عن مرض يختفي ذاتيًا. وفي المقابل، ينبغي على الأمهات مراقبة أطفالهن في حال ظهور حمى أو طفح جلدي أو أي أعراض مرضية أخرى واستشارة الطبيب فورًا إذا عانى طفلك من أعراض أخرى، مثل التهاب الحلق، أو نوبات صرع، أو رفض تام للأكل أو الشرب.

