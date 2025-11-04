8 أسئلة لتنمية الذكاء اطرحيها على طفلك يوميّاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 صباحاً - عندما تصبح المرأة أمّاً فيكون حلمها الثاني بعد حلم الأمومة هو أن يكون لديها طفل ذكي؛ لكي يبني مستقبلاً مشرقاً وزاهراً؛ ولكي يتفوق في البداية في دراسته فلا يكون طفلاً متعباً أو لديه صعوبات في التعلم، ولذلك فهي تتساءل دائماً عن ملامح الذكاء عند الطفل، وتفرح حين ترى طفلها يتطور في قدراته العقلية مبكراً، وتطمئن أنه لا يعاني من أي مشكلات، ولكنها لا تعرف كيف يمكن تطوير وتحفيز ذكاء الطفل.

تعتقد بعض الأمهات بأن تنمية وتحفيز ذكاء الطفل وتنمية قدراته العقلية يحتاج إلى توفير كتب معينة أو توفير ألعاب خاصة باهظة الثمن أو حتى ضرورة حصوله على دورات تعليمية متخصصة، ولا تعرف الأسئلة التي تنمي الذكاء بشكل مبسط، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باختصاصي تعديل سلوك الأطفال والمراهقين الدكتور أمجد عرفة؛ حيث أشار إلى 8 أسئلة لتنمية الذكاء اطرحيها على طفلك يومياً، ومنها ما يرتبط بتصرفه إزاء مواقف متكررة في الحياة وغيرها من الأسئلة المحورية في الآتي:

تعريف الطفل الذكي

طفل ذكي

اعلمي أن ذكاء الطفل يعني أن يتعلم الطفل طريقة التفكير ويصبح لديه القدرة على حل المشكلات المختلفة التي تواجهه في جميع نواحي الحياة.

لاحظي أن تنمية ذكاء الطفل تحتاج أحياناً لمجرد طرح السؤال وانتظار الإجابة من الطفل وغالباً ما تكون الأسئلة المطروحة خارج إطار المنطق، كما يقولون بمعنى أنها تساعده لكي يفكر ويحلل ويقارن؛ لأن الذكاء عموماً لا يكون بالحصول على درجات نهائية في مادة معينة أو كل المواد؛ لأن بعض الأطفال يعتمدون في ذلك على أسلوب الحفظ فقط.

توقعي أن الطفل الذكي هو الطفل الذي يجيب عن الأسئلة المحفزة، والتي تفتح لديه آفاقاً للخيال والإبداع وليس فقط الإجابة وحفظها، فمثلاً حين تسألين طفلك عن توقعه لو لم تمطر السماء فسوف يرد عليك بعد ذلك، وماذا لو لم يكن هناك هواء حولنا وهكذا، فأنت تكتشفين أن لديك طفلاً ذكياً وليس حافظاً.

شروط هامة قبل طرح أسئلة الذكاء اليومية على الطفل

1- اعلمي أنك حين تطرحين على طفلك أسئلة محفزة للذكاء بشكل يومي، فيجب أن تنتظري منه الإجابة كاملة دون أن تقاطعيه على الإطلاق.

2- لاحظي أنه من شروط إلقاء أسئلة محفزة للذكاء على طفلك أن تُشعري طفلك أن إجابته مهما كانت فهي مهمة حتى لو كانت إجابة غير منطقية.

3- شجعي طفلك أن يحاول ويجرب ويفكر مرة بعد مرة، ولا تكوني محبطة له بكلمة لا أو أن إجابتك خاطئة، ويمكنك أن تشاركيه في بعض الإجابات الصعبة وتعيدي طرح الأسئلة مرة ثانية.

4- اعلمي أن طرح الأسئلة على الطفل يجب أن تكون ضمن شروط بحيث تعلم الطفل أن يفكر قبل أن يرد، وكذلك تعلمه الربط بين السبب والنتيجة إضافة لأن هذه الأسئلة يجب أن تكون منوعة مثل أن تحتوي على اسئلة تساعده على التعبير عن نفسه بوضوح وتنمي لديه الخيال والإبداع.

8 أسئلة يومية تنمي ذكاء الطفل وقدراته العقلية

1- ماذا تفعل لو امتلكت جناحين، إلى أين ستفكر في الطيران ولماذا؟

اعلمي أن مثل هذا السؤال عند طرحه على الطفل فأنت تساعدين الطفل على تنمية خياله وزيادة قدرته على الإبداع والتفكير التخيلي، وهذا الجانب يعد من جوانب الذكاء التي يجب أن يطورها الطفل في حال امتلك بذورها.

2- لماذا يجب أن نغسل أيدينا قبل تناول الطعام؟

طفل يغسل يديه



اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال يفيد في تعليم الطفل التفكير المنطقي وربط السبب بالنتيجة، فخطوة غسل الأيدي مرتبطة بحمايته ووقايته من العدوى التي تحدث بسبب قذارة اليدين وتعرضهما لمصادر الأمراض من بكتيريا وفيروسات.

3- لو انكسرت لعبتك المفضلة، كيف ستقوم بإصلاحها؟

اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال على طفلك يفيد في تعليمه حل المشكلات، وهو من أحد مظاهر وعلامات الذكاء عند الطفل، ويجب تنويع مثل هذا السؤال بشكل يومي، بمعنى أن هذه الأسئلة عبارة عن نماذج وأمثلة وليست أسئلة مكررة.

4- لو رأيت شخصاً حزيناً فكيف يمكن أن تتصرف لكي تسعده؟

اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال على طفلك يفيد كثيراً في غرس التعاطف مع الآخرين لديه وتنمية ورفع مستوى الذكاء العاطفي، وهو أحد جوانب الذكاء عند الإنسان التي يجب أن يتم تطويرها.

5- ما هو الشيء الذي تحبه أكثر من أي طقس من طقوس يومك وما سبب ذلك؟

اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال يعمل على تنمية مهارات التعبير عن المشاعر عند الطفل؛ مثل أنه سوف يقول لأمه إنه يحب طقس وقت الإفطار مع الأب صباحاً، مما يرفع من حسه العائلي والانتماء للأسرة.

6- لو كنت مكان البطل في "القصة أو الفيلم" فكيف يمكن أن تتصرف؟

اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال على الطفل يسهم بشكل واضح في تنمية مهارات اتخاذ القرارات والتخيل في نفس الوقت؛ لأن بعض المشاكل الحياتية تحتاج إلى مهارتين معاً، وهما البحث خارج الصندوق ثم التنفيذ الفوري مع التخطيط.

7- ماذا سيحدث لو لم تمطر السماء حسب تخيلك؟

سماء غائمة



اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال على الطفل يسهم كثيراً في تنمية التفكير الاستنتاجي وربط الأحداث مع بعضها البعض، وهذه علامة من علامات الذكاء لا يمتلكها معظم الأطفال، ويمكن في يوم آخر أن تسأليه ماذا سيحدث لو لم تشرق الشمس وهكذا.

8- هل يمكنك العثور على 3 أشياء باللون الأخضر حولك؟

اعلمي أن طرح مثل هذا السؤال على الطفل يسهم في تنمية دقة الملاحظة لديه، ويعزز من قدرته على الانتباه للتفاصيل وكأنه يصبح لديه حس بوليسي.

قد يهمك أيضاً: كيف ينمي اللعب ذكاء طفلك ويحفز مهاراته وسلوكياته الاجتماعية؟