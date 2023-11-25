انت الان تتابع خبر تونس.. مواجهات بين مهاجرين وقوات الامن توقع عددا من المصابين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأت المواجهات بعد "حجز قوات الأمن التونسية زوارق معدة للهجرة غير النظامية، فيما تتزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين، سواء من أصحاب الجنسيات الأفريقية أو التونسيين، الوصول إلى السواحل الإيطالية بشكل غير قانوني".وقال هشام بن عياد، المتحدث باسم محكمة صفاقس، إن "مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء قاموا، مساء الجمعة، بالاعتداء على عدد من أعوان الحرس الوطني مع إضرام النار في سيارتهم الأمنية في معتمدية العامرة من ولاية صفاقس".

وأضاف بن عياد، في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "الصدامات وقعت بعد قيام أعوان الحرس الوطني بإتلاف عدد من المراكب الحديدية المعدة للغرض في إطار التصدي لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، فتم التعرض لهم مع قلب سيارة أمنية وإضرام النار فيها".

وشدد على أنه "تم تكليف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالتحقيق في هذه القضية وتتبع الأطراف الضالعة بتهم من بينها محاولة القتل العمد وإضرام النار بمركبة والعصيان ضدّ مجموعة من الأفراد يفوق عددهم الـ10".

وتعد صفاقس أبرز المحافظات التونسية التي تشهد قدوم المهاجرين من جنسيات أفريقية، إذ تبعد السواحل الإيطالية عن سواحل المدينة بضعة عشرات من الكيلومترات.

