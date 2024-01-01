انت الان تتابع خبر أنغام وإصالة تتصالحان في الرياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واجتمعت أنغام مع أصالة في ليلة نجمات العرب وذلك احتفالاً برأس السنة 2024، في حفل يضم عدد من النجمات العرب بجانب أنغام وأصالة وعلى رأسهن أحلام وإليسا ونانسي عجرم وأسما لمنور.

وكشف حساب شركة روتانا على انستقرام كواليس مصالحة أصالة وأنغام في كواليس الحفل، ونشرت الشركة صوراً ظهرت به أصالة وهي تلتقي أنغام على هامش الحفل، وتتواصل معها وتتبادل معها القبلات والأحاديث وسط تصفيق الجميع من حولهما، وذلك بحضور النجمة إليسا والموسيقار هاني فرحات وكذلك سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والذي جاءت المصالحة برعايته.