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أنغام وإصالة تتصالحان في الرياض

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بغداد - ياسين صفوان - واجتمعت أنغام مع أصالة في ليلة نجمات العرب وذلك احتفالاً برأس السنة 2024، في حفل يضم عدد من النجمات العرب بجانب أنغام وأصالة وعلى رأسهن أحلام وإليسا ونانسي عجرم وأسما لمنور.

وكشف حساب شركة روتانا على انستقرام كواليس مصالحة أصالة وأنغام في كواليس الحفل، ونشرت الشركة صوراً ظهرت به أصالة وهي تلتقي أنغام على هامش الحفل، وتتواصل معها وتتبادل معها القبلات والأحاديث وسط تصفيق الجميع من حولهما، وذلك بحضور النجمة إليسا والموسيقار هاني فرحات وكذلك سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والذي جاءت المصالحة برعايته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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