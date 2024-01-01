انت الان تتابع خبر الارجنتين تحجب الرقم 10 عقب اعتزال ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تابيا، انه "لن يسمح لأي شخص بارتداء القميص رقم 10، عقب اعتزال ليونيل ميسي".

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم (قطر 2022)، ليمنح راقصي التانجو البطولة الثالثة في تاريخهم.

نقلت بي بي سي سبورت عن تابيا قوله: "حين يعتزل ميسي اللعب الدولي، لن نسمح لأي شخص بارتداء الرقم 10 من بعده، الرقم سيحجب مدى الحياة تكريما له، هذا أقل ما يمكننا القيام به من أجله ".



يذكر أنه بعد اعتزال دييجو مارادونا كرة القدم، قرر الاتحاد الأرجنتيني عدم تخصيص القميص رقم 10 لأي لاعب في المنتخب الوطني، لكن الفيفا رفض طلبهم بالنظر إلى القاعدة التي تنص على أنه يجب على كل فريق استخدام أرقام القمصان من 1 إلى 23 في بطولات الدرجة الأولى، بما في ذلك كأس العالم.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني منع ارتداء القميص رقم 10 تكريما لمارادونا، قبل أن يتم اختيار أرييل أورتيجا ليكون آخر لاعب أرجنتيني يرتدي الرقم الأيقوني، قبل ليونيل ميسي.

وكما كان مارادونا أسطورة عصره، فإن كثيرون يرون في ميسي "الأعظم في التاريخ"، عقب تتويجه بكل البطولات الممكنة، إلى جانب 8 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

