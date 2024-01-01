انت الان تتابع خبر الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للتعيين بصفة جندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها تدعو أصحاب الأسماء التي ظهرت بالقرعة الإلكترونية من المتقدمين بصفة جندي (قوات خاصة) والمبينة في الرابط أدناه، مراجعة (معسكر التاجي - مدرسة القوات الخاصة) لغرض إجراء الفحص الطبي والمقابلة واختبار اللياقة البدنية وحسب التواريخ المؤشرة ازاء كُلاً منهم، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأصلية مع نسخة ملونة و(٦) صور حديثة وتأييد التحصيل الدراسي والسكن مصادق، و"فايل كارتوني" وهوية أو كتاب مؤسسة الشهداء ممن لديه شهيد".وأضافت، انه "سيسقط حق المراجعة للمتخلفين عن موعد الفحص أو من قام بتقديم بيانات غير صحيحة في الاستمارة الإلكترونية."

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