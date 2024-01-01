انت الان تتابع خبر الرئيس الأوكراني: أعدكم بتدمير القوات الروسية في 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي "في العام الجديد سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي"، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

وتَرافق خطابه المتلفز مع عرض صور مدفعية ومقاتلات أوكرانية.



وتأتي رسالة العام الجديد بعد أقل من 72 ساعة على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ وطائرات بلا طيار على المدن الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب.

وقال زيلينسكي "طيارونا يتقنون بالفعل (استخدام) طائرات إف-16، ومن المؤكد أننا سنراها قريبا في سمائنا. لذلك سيرى أعداؤنا كيف يبدو شكل غضبنا".

كذلك، حض زيلينسكي حلفاءه الغربيين على الحفاظ على دعمهم، مشددا على أن "الأوكرانيين أقوى من كل المؤامرات" ومحذرا من "كل المحاولات لتقليل التضامن العالمي وتقويض تحالف حلفائنا".

