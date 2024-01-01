انت الان تتابع خبر "العمر مجرد رقم".. ماذا قدم ميسي ورنالدو في 2023؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي السطور التالية، نستعرض أبرز ما قدمه النجمان في العام المنصرم:

في جميع المسابقات، شارك البرغوث في 44 مباراة خلال عام 2023، بعدد دقائق لعب (3688)، وتمكن من تسجيل 28 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.



أما صاروخ ماديرا، فشارك في 59 مباراة بواقع 5184 دقيقة لعب، وأحرز 54 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى الأندية، شارك ليو في 36 لقاءً، وسجل 20 وصنع 11، حيث بلغ معدل إحرازه للأهداف في المباراة الواحدة (0.56)، بينما وصل معدل المساهمة سواء بالتسجيل أو الصناعة (97.9).

ولعب رونالدو مع النصر السعودي 50 مباراة، وأحرز 44 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وبلغ معدل تسجيله للأهداف بالمباراة الواحدة (0.88)، ومعدل المساهمة في التهديف أو الصناعة (78.2).

ويتفوق البرتغالي على الأرجنتيني في تسجيل الهاتريك مع الأندية، خلال العام المنقضي، حيث أحرز الدون 3 ثلاثيات مع النصر، بينما لم يسجل البرغوث أي هاتريك، سواء مع باريس سان جيرمان أو إنتر ميامي الأمريكي.

في المقابل، أحرز ليو ثلاثية وحيدة مع منتخب بلاده، وهو ما فشل فيه رونالدو.

المسيرة الدولية

شارك ميسي في 8 لقاءات بقميص الأرجنتين، على مدار عام 2023، فسجل 8 وصنع هدفا خلال 652 دقيقة لعب.

وجاءت أهدافه كالتالي: (ركلتان حرتان، هدف من خارج الصندوق، 5 من داخل منطقة الجزاء.. 7 أهداف بالقدم اليسرى، مقابل هدف باليمنى).

أما كريستيانو، فشارك في 9 لقاءات مع البرتغال، وسجل 10 أهداف وصنع 2 خلال 724 دقيقة لعب.

وجاءت أهدافه بالطرق الآتية: (3 من ركلات جزاء، هدف من ركلة حرة، 6 من داخل المنطقة.. 3 بالقدم اليسرى، و7 باليمنى).

وعلى المستوى الجماعي، كان العام المنصرم مميزا بنسبة أكبر لميسي، حيث توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (2022-2023).

ومع إنتر ميامي، قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات الأمريكي، بعد أداء استثنائي مكنه من التسجيل في جميع الجولات، من بداية البطولة لنهايتها، باستثناء جولة واحدة فقط، ليتوج هدافا للمسابقة برصيد 10 أهداف.

وعلى المستوى الفردي، أنهى البرغوث عام 2023 بطريقة مثالية، متوجًا بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حصد 462 نقطة مقابل 357 لأقرب منافسيه، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ومن جانبه، قاد رونالدو "العالمي" للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، التي توج هدافا لها برصيد 6 أهداف، متفوقا على أقرب منافسيه، كريم بنزيما (الاتحاد السعودي)، بفارق 3 أهداف.

وتربع الدون بفضل أهدافه الـ54 على عرش هدافي العالم في 2023، متفوقا على نجوم الدوريات الأوروبية، وأبرزهم الثنائي هاري كين وكيليان مبابي، حيث أحرز كل منهما 52 هدفًا.

