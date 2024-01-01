انت الان تتابع خبر بعد زلزال اليابان.. صدور إنذار من تسونامي في جزيرتين روسيتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذرت الطوارئ في ساخالين من أن تسونامي قد تطال أجزاء من الساحل الغربي للجزيرة، وتم تفعيل نظام الإنذار في عدد من مناطق ساخالين، وجرى إجلاء السكان إلى أماكن آمنة.

وتحث السلطات جميع المتواجدين في سواحل مضيق التتار على الاحتماء في ارتفاعات لا تقل عن 30-40 مترا.



وفي فلاديفوستوك أكدت إدارة المدينة أن "على الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى عرض البحر، العودة فورا إلى الشاطئ"، موضحة أنه من المتوقع أن تأتي الموجة من جهة خليج أوسوريسك، وقد يبلغ ارتفاعها 0.3 متر.

وفي وقت سابق أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث تسونامي على امتداد نحو 300 كم من سواحلها نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

