انت الان تتابع خبر مواطنون يعلقون الامال على العام الجديد ويطمحون لتحقيق الازدهار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع اقتراب العام الجديد تعلقُ الامال على اشجارِ الميلاد .. يرافق ذلك تطلعٌ نحو مستقبلٍ يأمل المواطنون أن يكون مليئاً بما فيه خيرٌ لهم، تقدم البعض أمام عدسة السومرية بالتهاني وعبروا عن امانيهم .

وعن اساليب الاحتفال بالعام الجديد يرى البعض أنه لا حاجةَ لتلك المناظرِ التي تتكرر في كل عام، لا سيما وان العراقَ يقف متضامنا مع شعب فلسطين في محنته الاليمة.



ما هي الا ساعاتٌ معدودةٌ تفصلنا عن دخول العام الجديد .. ويعلق البغداديون امالهم بان يكون عام الفين واربعةٍ وعشرين مليئا بالازدهارِ والتقدم للبلاد وهي امنياتٌ تتجدد في كل عام.