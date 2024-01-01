انت الان تتابع خبر فرنسا.. اعتقال 380 شخصا وإحراق 745 سيارة في ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الوزير في تدوينة على منصة (إكس)، أنه "مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، وقام رجال الشرطة والأمن باعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".يوم الجمعة الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.

وفي ألمانيا كانت ليلة رأس السنة مضطربة أيضا، حيث أصيب 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب وتم اعتقال أكثر من 250 شخصا.

