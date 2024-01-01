انت الان تتابع خبر "فيفا" يحسم جدل تصدر رونالدو لهدافي العالم خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصدر رونالدو قائمة الهدافين حول العالم في كل البطولات بنهاية 2023، بعدما سجل 54 هدفا بقميصي النصر ومنتخب البرتغال.

وتفوق الدون على كيليان مبابي، وهاري كين، نجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفا، فيما جاء إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع ب50 هدفا.



لكن الجدل كان حول الأهداف الستة التي سجلها رونالدو بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ساهمت في تتويج الفريق باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة "فيفا".

ومع ذلك اعترف فيفا باعتلاء رونالدو صدارة هدافي العام حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي.

من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.

يذكر أن رونالدو حقق هذا الإنجاز للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أعوام 2011، و2013، و2014، و2015.

