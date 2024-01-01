انت الان تتابع خبر غياب أحد نجوم اسود الرافدين عن كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض عطوان لإصابة في قدمه اليمنى أثناء مباراة فريقه زاخو ضد الكهرباء ضمن الجولة 12 من دوري نجوم العراق.

وذكرت مصادر صحفية ان الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة الإسباني خيسوس كاساس سيستدعي لاعب وسط أربيل، أكام هاشم، للمشاركة بكأس آسيا بدلاً من عطوان.



وستنطلق غدٍ الثلاثاء التدريبات الرسمية للمنتخب العراقي في معسكر دبي بمشاركة 26 لاعبًا بعد أيام من دخول عدد من المحترفين في أوروبا في معسكر في ذات المدينة، التي ستستضيف المواجهة الودية مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل.

ويستمر معسكر دبي حتى يوم 12 كانون الثاني الجاري، ليتوجه وفد أسود الرافدين إلى الدوحة قبل 3 أيام من مباراته الأولى مع نظيره الإندونيسي.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة بكأس آسيا مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

