انت الان تتابع خبر على رأسها التدخين.. 4 عوامل تسبب الإصابة بمرض القلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدكتورة الروسية أوكسانا نيلوفا، اختصاصية أمراض القلب والأوعية الدموية، إن عوامل الخطر تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب ومضاعفات أخرى.

وشرحت: "إذا نظرنا إلى أي مرض في سلسلة أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن عوامل الخطر المعروفة هي في جوهر هذه السلسلة".



أضافت أن عوامل الخطر الأكثر انتشارا التي تؤثر سلبا في القلب تشمل:- التدخين

- ارتفاع مستوى ضغط الدم

- السمنة

- متلازمة التمثيل الغذائي

وأوضحت نيلوفا: "تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى أمراض مختلفة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وغيرها".

وأشارت الطبيبة إلى أنه لتأخير تأثير هذه العوامل وظهور أعراض أمراض القلب يجب تقليل تأثيرها إلى أدنى حد ممكن، من خلال اتباع نمط حياة صحي واستشارة أخصائي أمراض القلب بصورة دورية.

واختتمت: "مهمة الرعاية الطبية الأولية هي إبطاء تطور حالة المريض على طول هذه السلسلة وكسر هذه الدائرة عن طريق وصف العلاج في الوقت المناسب لارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب استقلاب الدهون، ومن خلال ذلك سيتمكن الطبيب المختص بالتأكيد من إبطاء تطور المرض وظهور مضاعفاته".

