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التيار الصدري يدعو إلى صلاة موحدة يوم الجمعة المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة صادرة عن الاشراف العام، تابعتها الخليج 365، أنه "بمناسبة الولادة الميمونة للسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) والذكرى السنوية لإقامة صلاة الجمعة في عموم العراق بأمر ولي أمر المسلمين الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) وبحسب توجيه السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) تقرر إقامة صلاة جمعة مركزية موحدة في كل محافظة للجمعة المقبلة الموافق 22 جمادى الثانية 1445 / 5 كانون الثاني 2024 وفي عموم المحافظات".

وأضاف البيان، "فلا تقصروا في إحياء الذكرى نصرة للجمعة ومحييها".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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