انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي تعيش قصة حب لأول مرة منذ طلاقها من براد بيت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان هذه العلاقة هي الأولى لجولي - 48 سنة - منذ طلاقها من بيت في عام 2016 بعد ارتباط دام نحو 12 عاماً.

كما شوهد الثنائي معًا في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، وتم التقاط صور لهما مؤخرًا وهما يتناولان العشاء في ميلانو بإيطاليا.



وكانت جولي صريحة بشأن رغبتها في العثور على الحب مرة أخرى، قائلة في مقابلة سابقة إنها "تتطلع إلى المستقبل".

فيما التزم الثنائي الصمت بشأن علاقتهما حتى اللحظة.

يعتبر أكالا، واسمه الحقيقي جيمس كينغسلي ماكلين دالي، مغني راب وشاعرا بريطانيا من مواليد 1983، بدأ مسيرته الموسيقية في عام 2006، وأصدر ألبومه الأول "Freedom of Speech" في عام 2008.

كما حصل على ترشيح لجائزة جرامي عن ألبومه الثالث "The Thieves Banquet" في عام 2015.

وهو أيضا ناشط سياسي، وأعرب عن دعمه للعديد من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك العدالة الاجتماعية والتغير المناخي.

يشار إلى أن أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في 19 ايلول عام 2016.

ولدى أنجلينا 6 أبناء، منهم توأم نوكس وفيفيان 15 عاما من زوجها السابق براد بيت، والذى أنجبت منه أيضا شيلوه 17 عاما بجانب أبنائها بالتبنى، الذين تبنتهم خلال ارتباطها بالنجم الشهير، وهم مادوكس- 22 عاما- وباكس - 20 عاما- وزهرة - 18 عاما-.

