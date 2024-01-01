انت الان تتابع خبر في أول أيام 2024.. العراق يوجه دعوة إلى المجتمع الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة عبر منصة "أكس"، إنه "في اليوم الأول من العام الجديد، نجدّد التأكيد على موقفنا المبدئي والأخلاقي ممّا يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان وحشي".

وأضاف، "نذكّر مرة أخرى المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذا العدوان، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية، والعمل على ضمان العيش الكريم والحرّ لكلّ الفلسطينيين".

