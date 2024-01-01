انت الان تتابع خبر توضيح من الدفاع يخص أسماء المقبولين بالقوات الخاصة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، توضيحاً يخص أسماء المقبولين على صنف القوات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لأسماء المقبولين في القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع للمتطوعين العشرة آلاف على صنف القوات الخاصة، ونشرت صورة للمقبولين من الأقليات من نفس العائلة".

وأضافت أنه "جرى قبول جميع المتقدمين من الأقليات لكون الاعداد المتقدمة كانت قليلة وتتناسب مع العدد الممنوح اليهم"، موضحة أن "حصة الكرد الفيليين مع ذوي الشهداء ١٢٩ والذين قدموا للتطوع من الكرد الفيليين بلغ عددهم ١٢٩ فقُبلوا جميعاً".

ولفت بيان الوزارة الى أنه "فيما يتعلق بالأقليات الاخرى كان عدد المتقدمين أقل من حصتهم المقررة لذا قُبلوا جميعاً ومن دون احتياط"، مضيفاً "قُبل جميع المتقدمين من المكون المسيحي لأن حصتهم متكاملة مع الاحتياط وبمجموع ٢١٧".

وتابع أنه "بسبب قلة الاعداد للأقليات وتناسبها مع الحصص المقررة لهم من الطبيعي ان يجري قبول اخوة او اقارب من نفس العائلة كون الاعداد المتقدمة قليلة".

وكانت وزارة الدفاع دعت، اليوم الاثنين، الأسماء التي ظهرت بالقرعة الإلكترونية من المتقدمين بصفة جندي (قوات خاصة) الى مراجعة (معسكر التاجي - مدرسة القوات الخاصة).