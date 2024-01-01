انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب سحب "قوات إسرائيلية" من غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مجلة "نيوزويك" عن المتحدث قوله، إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".

وأضاف أن "سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".

وكان مسؤول أمريكي قال، الاثنين، إن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.