انت الان تتابع خبر التعليم: الجامعات العراقية تعزز مؤشراتها التنافسية في تصنيف "عالمي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لوزارة التعليم ورد لـ"الخليج 365"، أظهر الموقع الرسمي تصنيف (3000) جامعة حول العالم فيما عززت إحدى عشرة جامعة عراقية مواقعها في التصنيف وهي كل من جامعات بغداد (1262) والتكنولوجية (1671) وبابل (2130) والبصرة (2164) والمستنصرية (2249) والمستقبل (2315) والموصل (2362) والكوفة (2523) والقادسية (2729) والتقنية الوسطى (2761) والجامعة الإسلامية (2836).ويعتمد تصنيف URAP في تقييم الأداء الأكاديمي للمؤسسات على وفق مؤشرات المقالات العلمية 21% والاقتباسات 21% والعدد الكلي للأوراق البحثية 10% وتأثير المقالات الكلي 18% وتأثير الاقتباسات الكلي 15% والتعاون الدولي 15%.

جدير بالذكر أن العراق جاء في المرتبة 37 عالميا بعد أن حققت 13 جامعة مواقع تنافسية في تصنيف (The Times) فيما سجلت الجامعات والكليات العراقية تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية الأخرى التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات (Global Ranking of Academic Subjects) للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (Dentistry & Oral Sciences) وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه جامعتان وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه سبع وأربعون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف RUR الذي تتواجد فيه خمس وأربعون جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.

