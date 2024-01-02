انت الان تتابع خبر ماذا يعني تسلم "بتروتشاينا" إدارة حقل غرب القرنة العراقي بدلاً من "إكسون موبيل"؟ والان مع التفاصيل

والتقى مسؤولون في وزارة النفط مع مسؤولين تنفيذيين بشركة إكسون موبيل الأميركية وبتروتشاينا الصينية، بالإضافة إلى مسؤولين في شركة نفط البصرة، داخل حقل غرب القرنة 1، وذلك لحضور مراسم التسليم.

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد، أن الشركة الأميركية سلّمت عملياتها في الحقل الواقع جنوب العراق إلى الشركة الصينية التي أصبحت المقاول الرئيس للمشروع.

قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد، إن لقاء اليوم كان يهدف إلى وداع إكسون موبيل وأعمالها في حقل غرب القرنة 1، وتهنئة بتروتشاينا الصينية لتولّيها منصب المقاول الرئيس في الحقل النفطي.

وبموجب هذا الانسحاب، أصبحت الشركة الصينية مالكة لأكبر حصة في هذا الحقل، إذ شهد العام الماضي 2023 توقيع اتفاقية البيع واستحواذ منحت شركة نفط البصرة 22.7% من حصة الشركة الأميركية في الحقل النفطي العراقي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت شركة بيرتامينا الإندونيسية (Pertamina) نسبة الـ10% المتبقية من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1، ما زاد حصتها إلى 20% فيه، وفق الأرقام مشرتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المسؤول في وزارة النفط، إن التسوية النهائية التي تمّ التوصل إليها مؤخرًا، بين الوزارة وشركة إكسون موبيل، خدمت مصالح الطرفين، لافتًا إلى أن حجم إنتاج الحقل من النفط الخام في الوقت الحالي يبلغ نحو 550 ألف برميل يوميًا.

يشار إلى أن حقل غرب القرنة 1، الواقع في محافظة البصرة جنوب العراق، يعدّ واحدًا من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يزخر باحتياطيات قابلة للاسترداد تُقدّر بأكثر من 20 مليار برميل.

خطط لزيادة الإنتاج

قال رئيس شركة نفط البصرة العراقية، إن هناك خططًا مشتركة بين بلاده وشركة بتروتشاينا الصينية، بعد خروج إكسون موبيل من الحقل، لزيادة الإنتاج فيه إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا، بحلول نهاية العام الجاري 2024.

وأوضح أن مغادرة الشركة الأميركية لحقل غرب القرنة 1 ستجعلها خارج قطاع الطاقة العراقي عمومًا.

إلّا أن وكيل وزارة النفط العراقية أكد، في تصريحات لوكالة رويترز، أن حكومة بلاده ما زالت حريصة على دعوة شركة إكسون موبيل الأميركي إلى أداء دور في تطوير مشروعات الطاقة المستقبلية لدى العراق.

وكان العراق قد أعلن، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منح شركة بتروتشاينا الصينية الحق في أن تصبح المشغّل الرئيس لحقل غرب القرنة 1، بدلًا من شركة إكسون موبيل، وذلك بموجب اتفاق تسوية مع الشركة الأميركية.

وأعلن -حينها- معاون مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول وجولات التراخيص حسن محمد أن الشركة العراقية ووزارة النفط درستا اتفاقية التسوية، ما أسفر عن رؤية متّسقة بأن أفضل خيار هو تولّي بتروتشاينا تشغيل الحقل النفطي.

وأوضح أن بلاده وقّعت "اتفاقية بيع" لترتيب الأمور المالية لاستكمال عملية استحواذ شركة نفط البصرة، المملوكة للدولة، على حصة الشركة الأميركية في الحقل النفطي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمّن التزامًا بحلّ قيمة الضريبة التي يتعين على إكسون موبيل دفعها مقابل بيع حصتها بالحقل.

يشار إلى أن الشركة الأميركية كانت تسعى، منذ عام 2021، إلى بيع حصة تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار، في حقل غرب القرنة 1 جنوب العراق.