انت الان تتابع خبر يلعب في أكثر من مركز.. من هو بديل أمجد عطوان في كتيبة أسود الرافدين "أكام هاشم"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج عطوان من مباراة فريقه أمام الكهرباء بدوري نجوم العراق، مُصابًا عند الدقيقة (75)، ليشكّل الخبر صدمة للجماهير العراقية التي تساءلت عن وضعه ومدى خطورة إصابته.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان أنّ "غياب أمجد عطوان عن قائمة أُسود الرافدين في كأس آسيا، بات في حكم المؤكد بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه زاخو ضد الكهرباء ضمن منافسات دوري نجوم العراق".



وبيّن الاتحاد العراقي أنّ "مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، قرّر إضافة لاعب نادي أربيل أكام هاشم، ليحلّ محل عطوان، وتعويض غيابه عن الحدثِ الآسيويّ".

من هو أكام هاشم؟

"اكام هاشم" يلعب لنادي أربيل ويبلغ من العمر 25 عاماً، وفي الموسمين الماضيين كان يلعب في مركزِ صانع الألعاب، ولكن المفاجأة أن الكابتن عباس عبيد (مدرب أربيل) قد زجّه هذا الموسم في مركزٍ جديدٍ ومختلف تماماً، وهو قلبُ الدفاع.