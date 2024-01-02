انت الان تتابع خبر ايام سياسية مليئة بالتحديات تتمثل بتشكيل الحكومات وانتخاب رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعوام العامة من الناس بطبيعة الحال تتكللها المودة والوئام اما اعوام السياسيين فهي مفعمة بالتحديات، الفين واربعة وعشرين عام ستخوضه القوى السياسية وامامها استحقاقات تتمثل بتشكيل الحكومات المحلية واختيار رئيس جديد للبرلمان ما جعل التحالفات مشحونة في قيادة المفاوضات .هل ستتفّق القوى السياسية لتشكيل الحكومات المحلية وانتخاب رئيس للبرلمان؟

عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.