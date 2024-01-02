انت الان تتابع خبر المثنى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان مقتضب ورد لـ"الخليج 365"، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء الموافق ٣/كانون الثاني/٢٠٢٤ بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر".وأعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، 02 كانون الثاني، 2024 تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، بإستثناء الدوائر الخدمية والمصارف.

ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.