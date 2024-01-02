انت الان تتابع خبر القضاء يصدر حكماً بالإعدام بحق الإرهابي المكنى "أبو دجانة".. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جهاز الامن الوطني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على خلفية عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في وقت سابق بمحافظة كركوك أسفرت عن الإطاحة بالإرهابي المكنى (أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (4) ارهاب وإفشال مخططه الإرهابي الذي كان يروم تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد)، وبعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته إلى القضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالإعدام بحقه نتيجة لإنتمائه إلى عصابات داعش الارهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.وقام الارهابي المذكور بارتكاب عمليات اجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية في مناطق متفرقة بالمحافظة منها استهداف مفرزة شرطة في منطقة "بنجا علي" واستهداف عجلة منتسب بعبوة ناسفة في منطقة "الفيلق" وكذلك استهداف دورية للنجدة قرب ملعب "واحد حزيران" راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، أصدر القضاء، حكمه بالسجن المؤبد على (3) ارهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ (55) التي تقع بأطراف مدينة كركوك قرب الطريق الحولي والتي أسفرت عن إصابة ضابط ومنتسب في القوات الأمنية بجروح بليغة، حيث سابقاً تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارز الجهاز لمتابعة ومراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أفضى إلى القبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة، وبعد اكمال التحقيقات تم إحالتهم إلى القضاء الذي أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحقهم كما مذكور اعلاه.