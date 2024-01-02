انت الان تتابع خبر محافظة عراقية أخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي للمحافظ ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 2024/1/3، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".



ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.