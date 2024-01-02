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مجلس الوزراء يقرر تخصيص 5 مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قرر مجلس الوزراء تخصيص (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين، لتغطية نفقات علاج الصحفيين من كبار السن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يتجاوز عددهم أكثر من (500) شهيد".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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