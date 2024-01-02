انت الان تتابع خبر تفاصيل انفجار بيروت.. استهداف مكتب لحركة "حماس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "لبنان 24" عن مصدر أمني قوله، "استشهاد 3 أشخاص، وإصابة 6، خلال الانفجار الذي حصل في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت".

ووفق المعلومات الأوليّة، بحسب الموقع "المستهدف بالانفجار هو مكتب تابع لحماس ومسؤول في الحركة".