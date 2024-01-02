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بالفيديو.. انفجار يهز العاصمة بيروت

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بغداد - ياسين صفوان - وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجار، إذ أشارت مصادر أمنية إلى انه ناجم عن سيارة مفخخة، في حين قالت مصادر أخرى أن الانفجار وقع عقب استهداف طائرة مسيرة لسيارة في منطقة معوّض في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

من جهتها، لم تعلن الجهات الأمنية المختصة في لبنان أي تفاصيل حول الحادث.

ومن المعروف أن الضاحية الجنوبية هي أحد معاقل "حزب الله".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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