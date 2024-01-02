انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انفجار يهز العاصمة بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجار، إذ أشارت مصادر أمنية إلى انه ناجم عن سيارة مفخخة، في حين قالت مصادر أخرى أن الانفجار وقع عقب استهداف طائرة مسيرة لسيارة في منطقة معوّض في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.من جهتها، لم تعلن الجهات الأمنية المختصة في لبنان أي تفاصيل حول الحادث.

ومن المعروف أن الضاحية الجنوبية هي أحد معاقل "حزب الله".

