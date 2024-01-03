انت الان تتابع خبر العراق يعلق على انفجاري كرمان في ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لـ الخليج 365، أن "الحكومة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا، وتعلن حكومتنا عن تضامنها مع إيران، حكومةً وشعباً، أمام هذا الحادث الأليم".وأعلن العراق "الاستعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا الفعل الإجرامي الجبان".

وقتل نحو 188 شخصا حتى الساعات الأولى من مساء الأربعاء في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

