انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على تفجيري إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".
وأضاف: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".
وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بالعقاب، وقال: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".
وأضاف: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".
وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بالعقاب، وقال: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".
وشهدت إيران، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسفرتا عن عشرات الضحايا، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق.