انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على تفجيري إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".

وأضاف: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".



وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بالعقاب، وقال: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".