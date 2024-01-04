انت الان تتابع خبر مبابي يكشف سر معاناته في حديقة الامراء.. ماذا عن ميسي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد موسمين فقط لعب خلالهما رفقة مبابي، ونجح في إمداده بالعديد من التمريرات الساحرة.

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة 3 سنوات.

وبعد رحيل ميسي بأشهر قليلة، قاد مبابي سان جيرمان لتحقيق لقب السوبر للمرة الـ12 في تاريخه بالانتصار على تولوز، مساء الأربعاء، بهدفين دون رد.

ونشرت شبكة قنوات "prime video sport" الفرنسية، تصريحات لمبابي قبل ساعات قليلة، يتحدث خلالها عن معاناته من قلة إمداده بالتمريرات البينية في سان جيرمان، حيث قال: "أفتقد ميسي كثيرا في هذه النقطة".

وأضاف: "بالنسبة لمهاجم مثلي يحب المساحات، كنت أنطلق وأنا على يقين تام بأن الكرة ستصلني منه".

واختتم: "لقد كانت ميزة في باريس سان جيرمان، لا يستطيع تقديمها سوى ميسي تقريبا".

جدير بالذكر أن عقد مبابي سينتهي مع سان جيرمان خلال الصيف المُقبل، وسط تقارير تشير غموض موقفه سواء بالتجديد أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

