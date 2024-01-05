انت الان تتابع خبر الداخلية الإيرانية: اعتقال عدد من المتورطين في تفجيري كرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التلفزيون الايراني نقلاً عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، إنه "تم اعتقال عناصر على صلة بالعملية الإرهابية في كرمان"، من دون أن يكشف عن عددهم والجنسيات التي يحملونها.

وأضاف اللواء وحيدي "عثرت قوات الأمن الإيرانية على أدلة جيدة حول منفذي التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه به".



وذكر أن "الأجهزة الأمنية والمخابرات وإنفاذ القانون وخبراء مسيطرون على الموضوع وينفذون مخططاتهم وفق الإجراء المرسوم"، مضيفا "سيتم بالتأكيد التعرف على جميع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقبض عليهم".

وقال "أن المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع مقدمة من جهاز المخابرات"، وأوضح وزير الداخلية: اليوم العمل تحت رقابة أجهزة المخابرات، وبقوة وسرعة التحرك في الوقت المناسب، تم القضاء على الحركات الإرهابية التي التي تدعمها الأنظمة الإرهابية أصبحت في قبضة قوة أجهزة المخابرات ويتم التعامل معها بسرعة.