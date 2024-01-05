انت الان تتابع خبر بـ"ترليوني دينار".. المالية تصدر سندات الإعمار الثالثة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "تم اصدار السندات الثالثة تحت اسم سندات الاعمار بمبلغ ( ٢ ) ترليون استناداً الى قانون الموازنة رقم ١٣ للسنوات (٢٠٢٣- ٢٠٢٤- ٢٠٢٥)، وللفترة من ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولغاية ٢٠٢٤/١/٣٠".
وأضاف البيان، أنه "ستكون الفئات المطروحة لهذه السندات كالتالي:
وأتمت الوزارة، أنه "على الراغبين بالشراء من الجمهور تقديم طلبات الشراء عبر المصارف المجازة ونهيب بالمستثمرين و المواطنين بانتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية حيث سيكون حجم الاصدارية محدود جدا علما بأن هذه السندات قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية".
وأضاف البيان، أنه "ستكون الفئات المطروحة لهذه السندات كالتالي:
- سند فئة ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار عراقي بفائدة سنوية ٦٪ لاجل سنتين
- سند فئة ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي وبفائدة سنوية ٨٪ لاجل اربع سنوات".
وأتمت الوزارة، أنه "على الراغبين بالشراء من الجمهور تقديم طلبات الشراء عبر المصارف المجازة ونهيب بالمستثمرين و المواطنين بانتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية حيث سيكون حجم الاصدارية محدود جدا علما بأن هذه السندات قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية".