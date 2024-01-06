رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة ، يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".
وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".
وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".