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صفقة مرتقبة لبرشلونة.. هذه تفاصيلها

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من مدافعه الفرنسي رافائيل فاران.

وانضم فاران لصفوف مانشستر يونايتد، قادما من في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة "فاران يمثل عبئا كبيرا على مدربه إريك تين هاج، الذي يعتبره لاعبا مثيرا للمشاكل، ويرغب في إبعاده عن الفريق، مثل سانشو".


وأشارت "مانشستر يونايتد عرض على ، فكرة التعاقد مع فاران، خاصة وأن ريال مدريد لا ينوي استعادة اللاعب رغم حاجته لمدافع جديد".

ولا ينوي ريال مدريد، دفع أكثر من 10 ملايين إسترليني لتعزيز دفاعه، في حين عرض المان يونايتد، فاران، على برشلونة، مقابل 20 مليون إسترليني.

ويسعى مانشستر يونايتد حاليا لخفض فاتورة الأجور، وإعادة تنظيم فريقه، لمحاولة إنقاذ موسمه الكارثي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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