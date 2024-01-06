انت الان تتابع خبر بالصور.. مناورات مشتركة بين العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن "المناورة المشتركة بين إيران والعراق أقيمت بحضور قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني وممثل المرشد الأعلى في خوزستان ومحافظ خوزستان ومجموعة من المسؤولين من خوزستان ورؤساء العشائر والشيوخ العراقيين والإيرانيين".وقال موسوي فرد، ممثل المرشد الإيراني على خامنئي في محافظة خوزستان خلال هذه المناورات: إن "شهداء المقاومة ضاعفوا الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي، إذا كنا اليوم نشهد الأمن وأمريكا خائفة من محور المقاومة..".

الى ذلك، أوضح العميد مهدي هاشمي، قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري: "بمناسبة هذا اليوم العظيم لجبهة المقاومة التاريخية، أجرينا عرضا عسكريا بحضور المسؤولين ومجموعة من القوات البحرية في نهر أروند.. اليوم".