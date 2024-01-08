انت الان تتابع خبر مقتل 142 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "الأونروا"، في بيان، أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، مبينة أن ما يحدث في القطاع هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.وأشارت إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعا، مؤكدة أن كارثة حلت بالأهالي فيها هناك، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إليه.

ويشهد قطاع غزة منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي أزمة إنسانية مروعة؛ نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.

