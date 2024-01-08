انت الان تتابع خبر تقرير: مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".

وأضافت أن النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاماً) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 حزيران 2024.



وصرح مبابي منذ أيام قليلة أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلاً: "لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لا أتسكع في حسم القرار".

ويلعب مبابي بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجاناً في صيف 2022 إلا أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة.

