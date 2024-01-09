انت الان تتابع خبر الموسوي: لا توجد لدينا معارضة سياسية وانما شعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة الخليج 365: "لا اعتقد ان تكون لـ"المصلح" خطبة وداع، موضحا ان تظاهرة التيار الصدري لدعم غزة هي الأكبر في الشرق الأوسط ".

وأضاف: "لا توجد لدينا معارضة سياسية وانما شعبية، مبينا ان "هناك قوى حزبية وأخرى مستقلة تطالب بعودة الصدر".



وأشار الموسوي الى ان "تغريدة السيد الصدر ربما تضمنت رسالة للكرد والسنة"، لافتا الى ان "هناك درجات خاصة محسوبة على التيار بدأت تنسق مع "الملاج الجديد".

وبين ان "بعض الموظفين المحسوبين على التيار باتوا يخشون الجلوس معنا"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي "يشتري" كل الفاسدين الذين "يطردهم" التيار".

وأوضح الموسوي ان "حكومة "بني العباس" ليست ثابتة وربما تأتينا "حكومة المختار"، مشيرا الى ان "الحكومة "تشتري" قبول الشارع بالتعيينات العشوائية"، مؤكدا ان "الحكومة لا تمتلك استراتيجية للتعيينات وربما توجد خطة خطيرة".

وشدد على ان "مشكلة الدولار سياسية مرتبطة بأميركا"، موضحا ان "مصالحة المواطن بالتعيينات عبارة عن "زواج متعة" وليس كاثوليكيا"، مبينا ان "هناك عوامل محفزة على خروج تظاهرات جديدة".

وأكد الموسوي: زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يدعم فصائل المقاومة في عملياتها ضد الأميركيين"، لافتا الى ان "الحكومة هي المعنية بإخراج القوات الأميركية"، مشيرا الى ان "الأميركيين يعتبرون حكومة السوداني من أفضل الحكومات".

وختم الموسوي: "هناك من "كفّر" الصدر عندما طالب بإغلاق السفارة الأميركية".

