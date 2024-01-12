انت الان تتابع خبر ترامب يريد تحويل النفط العراقي إلى "غنيمة حرب": "من الغباء محي المكان دون استفادة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتقد ترامب سياسات الرئيس جو بايدن تجاه إيران واتهمه بإثراء خصم الولايات المتحدة من خلال دفع تكاليف إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين وإلغاء العقوبات، وذلك في مقابلة مع فوكس نيوز الامريكية.

ادعى ترامب أنه أقنع الصين وعدة دول أخرى بالتوقف عن شراء النفط الإيراني خلال فترة إدارته، مبينا ان "إيران مفلسة، لم يكن لديهم مال، لم يكن هناك مال لحماس أو لحزب الله، لم يكن هناك مال لأحد".



وانتقد الرئيس السابق بشكل خاص تحرك إدارة جو لتمديد الإعفاء من العقوبات في نوفمبر الماضي والذي منح إيران إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار من العراق مقابل شراء الكهرباء.وقال: "إنهم يحصلون على 10 مليارات دولار مقابل إمداد العراق ببعض الكهرباء، وهو بالمناسبة ملك لهم"، مشيرا الى انه "كان ينبغي للولايات المتحدة أن تسيطر على إنتاج النفط العراقي عندما غزت البلاد في عام 2003".

وقال دونالد ترامب للمضيفين في قاعة المدينة: "إذا كنتم ستفعلون ذلك، فاحتفظوا بالنفط، تذكروا، احتفظوا بالنفط".

وأضاف: "لم يحتفظوا بالنفط.. وليس لدينا شيء. ليس لدينا شيء. كانوا يقولون عن الحروب، للمنتصر الغنائم. نذهب إلى مكان ما، ونمحوه ثم نغادره، نحن ندار من قبل الحمقى، نحن ندار من قبل أشخاص أغبياء."